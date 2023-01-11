"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций Carnival до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Carnival Corp. с $9 до $10,5 за штуку, при этом понизив рекомендацию с "покупать" до "держать" из-за роста котировок, сообщается в материале инвесткомпании.

Аналитики ожидают дальнейшее восстановление финансовых показателей компании на фоне ослабления карантинных ограничений и переноса инфляционных издержек на потребителя.

"Компания активно обновляла флот в последние годы: по итогам 2022г новые корабли составляли 25% от общего количества судов, - отмечается в материале. - Новые корабли энергоэффективнее, что позволит компании увеличить рентабельность в среднесрочной перспективе. Дополнительным фактором роста рентабельности может стать повышение цен на услуги, учитывая сохранение дефицита круизных мощностей на горизонте 10 лет (до 2020г заполненность превышала 104% ежегодно), а также доминирующее положение Carnival на рынке".

Carnival - самая большая круизная компания в мире с долей 47% от мирового круизного рынка в 2019 г. по пассажиропотоку.

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