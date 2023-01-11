Рубль днем укрепился до двухнедельных максимумов на фоне новостей о возобновлении в январе операций с валютой в рамках бюджетного правила

Москва. 11 января. Доллар США, евро и юань активно снижаются на Московской бирже в среду днем, рубль уверенно повышается к бивалютной корзине на фоне сообщений Минфина и ЦБ РФ о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила.

Курс доллара США составил 68,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 68,27 руб. впервые с 27 декабря. Евро стоил 73,7 руб./EUR1, подешевев на 1,19 рубля. Чуть ранее евро снижался до 73,55 руб. впервые с 3 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,2 рубля - до 70,9 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 19,5 копейки - до 10,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно растет в основных парах на новостях от Минфина и ЦБ РФ о параметрах покупки валюты в рамках обновленного бюджетного правила и возможности проведения валютных интервенций в целях поддержания финансовой стабильности.

Банк России c 13 января возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфином, сообщил ЦБ в среду.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

В целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса ЦБ будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

В сообщении Минфина, выпущенном одновременно с релизом ЦБ, сказано, что с 13 января по 6 февраля ведомство планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 54,5 млрд рублей (такова сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе согласно ожиданиям ведомства). Ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

ЦБ заявил, что его подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются.

Банк России также сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности, отметил регулятор.

Цены на нефть начали слабо расти днем в среду, проигнорировав сообщение о рекордном за два года росте нефтяных резервов в США на прошлой неделе.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,55% - до $80,54 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,35% - до $75,38 за баррель.

Накануне обе марки подорожали менее чем на 1% на ожиданиях увеличения спроса в Китае по мере смягчения антиковидных ограничений.

Тем временем опубликованный в ночь на среду отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.

Теперь трейдеры ждут официальных данных, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что эти данные укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей. Опрос проводился до публикации доклада API.

"Минфин неожиданно объявил, что с 13 января 2023 года начнет продажу юаней в рамках бюджетного правила. То есть юани будут продаваться для компенсации недополученных нефтегазовых доходов бюджета. Всего до 6 февраля будет продано валюты на 54,5 млрд руб. (или 3,2 млрд руб. в день) - примерно 5-10% ежедневного оборота. Эта новость в пользу укрепления рубля, однако прямой эффект операций в краткосрочном периоде будет небольшим. Другое дело, если такие операции продолжатся, эффект будет накопительным. Также новость может повлиять на настроения участников рынка. Общий объем юаней в резервах Минфина (Фонд национального благосостояния) составляет 310 млрд юаней или 3,2 трлн руб.", - отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB).

"Мы считаем, что перезапуск бюджетного правила станет способствовать снижению волатильности курса рубля, поскольку на рынке появляется новый крупный игрок для сглаживания дисбаланса экспорта и импорта", - говорят аналитики ИБ "Синара".

"Текущее укрепление рубля во многом носит эмоциональный характер. Участники скорее не верили в возможность реализации бюджетного правила в части поддержки национальной валюты, так что сегодняшнее объявление все же стало новостью. (. . .) Если они продолжат активное снижение, бюджетное правило будет затруднительно исполнять, так как резервы, в условиях международных блокировок, и так существенно сократились. Среднесрочно я бы ждал сохранения курса рубля по отношению к доллару в диапазоне 70-73 руб.", - полагает управляющий директор ИК "Иволга Капитал" Дмитрий Александров.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,75% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях вторника - 8,21%, 8,41% и 8,52% годовых соответственно.