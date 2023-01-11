Акции Сбербанка сделали заявку на движение к новым максимумам - "Велес Капитал"

Акции Сбербанка сделали заявку на движение к новым максимумам, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Акции Сбербанка в среду растут в рамках общего оптимизма в финансовом секторе без каких-либо конкретных фундаментальных новостей. В частности, обыкновенные акции достигли пика с апреля 2022г и преодолели долгосрочное сопротивление 145 руб. Способность устоять выше подтвердит благоприятные технические перспективы бумаг со следующими целями движения 150 руб., 153 руб. и 159 руб. Впоследствии акции могут стремиться к важному среднесрочному сопротивлению 175 руб., выше которого не торговались с февраля 2022г. Фундаментально инвесторы ожидают от Сбербанка сильных финансовых результатов и хотя бы намеков на возможную выплату дивидендов в текущем году", - пишет эксперт.

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