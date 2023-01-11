S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах в среду - Freedom Finance Global

S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"В преддверии релиза индекса потребительских цен за декабрь (будет опубликован 12 января) и порции отчетов крупнейших банков (13 января) S&P 500, вероятнее всего, будет демонстрировать нейтральную динамику, поскольку активность как покупателей, так и продавцов будет зависеть в первую очередь от ожидаемых корпоративных и макроэкономических данных", - отмечает аналитик.

На взгляд Позднякова, основные "бычьи" тезисы сейчас - это мягкая посадка экономики, снижение инфляционного давления, возможная пауза в вопросе повышения ставок (ожидается в середине года), смягчение антиковидных ограничений в Китае, а также разрешение энергетического кризиса в Европе. "Медведи", в свою очередь, держат в фокусе внимания "ястребиные" действия финрегулятора, нестабильность показателей инфляции в сфере услуг и ожидаемое падение прибыли крупнейших компаний США в четвертом квартале.

"S&P 500 накануне остановился вблизи локального сопротивления на отметке 3920 пунктов, оказавшись выше уровня 50-дневной скользящей средней. MACD более уверенно сигнализирует о возможном продолжении позитивного тренда, тогда как RSI находится в нейтральной зоне. Возможна попытка роста ближе к верхней границе нисходящего канала в область 100-дневной скользящей средней", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.