Акции Alibaba привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Тинькофф Инвестиции"

Акции Alibaba привлекательны для покупки с целевой ценой HKD130 на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков "Тинькофф Инвестиций".

"Основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма больше не будет контролировать Ant Group после изменения структуры акционеров. Китайские регуляторы остановили IPO Ant Group в 2020 году и приказали компании реструктурировать свой бизнес. Акции Alibaba пошли вверх, потому что это может стать сигналом о завершении вмешательства и пристального внимания государства к бизнесу Alibaba", - пишут эксперты.

Они подчеркивают, что компания динамично растет, чистая денежная позиция компании превышает $42 млрд - на столько денежные средства компании превышают ее долги, при этом акции компании стоят относительно недорого - P/E около 12. Более того, Китай постепенно отказывается от политики COVID Zero, что может стать драйвером роста как экономики, так и фондового рынка.

"Alibaba - крупнейший игрок на рынке электронной коммерции в Китае. Компания будет выигрывать от экономического роста и роста доходов населения. Онлайн-шопинг не потеряет свою популярность со смягчением антиковидных мер, а наоборот будет стимулировать восстановление и рост потребления. К тому же компания активно выходит за рубеж (Юго-Восточная Азия, Турция) и расширяется в смежных направлениях (доставка еды, сервисы путешествий и др.)", - отмечается в комментарии.

Аналитики указывают также и на возможные риски:

- Компания не платит дивиденды.

- Китайские регуляторы пристально следят за компанией и периодически создают для нее проблемы.

- Западные инвесторы боятся инвестировать в Китай из-за геополитических рисков.

- В Китае сейчас новая вспышка заражений COVID-19.

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