Возврат механизма валютных интервенций позитивен для курса рубля в 1К23 - "Мои Инвестиции"

Возврат Минфином РФ механизма валютных интервенций позитивен для курса рубля в I квартале 2023г, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"В целях поддержания предсказуемости макроэкономических условий и стабильности курса рубля Минфин РФ возвращает валютные операции, осуществляемые в рамках бюджетного правила. Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе прогнозируется в размере 54,5 млрд руб. На эту сумму Банк России будет продавать юани с 13 января по 6 февраля (3,2 млрд руб. в день). Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Рассматриваем возврат механизма валютных интервенций как позитивный для курса рубля в I квартале 2023г. Продолжаем ожидать стабилизацию пары USD/RUB в диапазоне 65-70 руб./$1", - пишут эксперты.

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