"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $150

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $150 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $133,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 13 января JPMorgan опубликует квартальную отчетность. Они ожидают роста выручки до $34,17 млрд и прибыли на акцию $3,11. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы менеджмента на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, подчеркивается в комментарии.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 9,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $133,5 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23", - указывают аналитики "Финама".

JPMorgan Chase & Co - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира.

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