Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции Alibaba с целью $104

Freedom Finance Global открыл торговую идею "продавать акции Alibaba Group Holding с целью $104 за штуку", стоп-приказ: $123, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Данная идея рассчитана на краткосрочную спекулятивную ставку в рамках ожидаемой коррекции китайского рынка, указывает аналитик Роман Лукьянчиков.

"За последнюю неделю цена бумаги эмитента выросла более чем на 20% на новостях об увеличении капитала дочерней Ant Group и отказе Джека Ма от контрольной доли в финтех-компании. Инвесторы полагают, что эти события сигнализируют о смягчении госрегулирования китайских технологических гигантов и вероятном приближении IPO Ant Group, которое будет означать прекращение преследований в отношении Джека Ма со стороны властей. В то же время смена контроля в Ant Group откладывает IPO финтеха как минимум на год из-за требований китайских бирж, а сама Ant Group заявила, что не планирует проводить первичное размещение, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Перекупленность бумаги также подтверждается и техническими инструментами".

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