.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 4670 руб
.
Инфляция в России в 2022 году составила 11,9%, во 2-м квартале может временно снизиться ниже таргета - Решетников
11 января 2023 года 13:44
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 4670 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 4670 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,1%, стоп-приказ: 4230 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Тренд на экономию среди потребителей заставляет крупные сети смещать фокус на формат дискаунтеров. "Магнит" сообщил, что планирует в ближайшее время создать сеть дискаунтеров, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата. Новая сеть должна оказать положительное влияние на операционные показатели эмитента", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения после существенного снижения в последнем квартале 2022 года цена акции показывает признаки стабилизации. Идея на рост бумаги с целью 4670 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 4230 руб. риск на портфель составит 0,19%", - указывают в "Финаме". "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена почти в 4000 населенных пунктах, ежедневно магазины сети посещают около 16 миллионов человек. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
11 января 2023 года 19:09
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогноз роста ВВП Китая на 2023г до 5,5%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "По мере совершенствования антиковидных мер в 4К22 Китай, похоже, довольно быстро преодолел пик заболеваемости COVID-19, - пишут эксперты. - На наш взгляд, масштаб роста... читать дальше
.11 января 2023 года 19:00
Москва. 11 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вверх цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились. читать дальше
.11 января 2023 года 18:56
"Финам" понизил рейтинг акций Tencent с "покупать" до "держать" в связи с достижением целевой цены, оставив целевую цену на уровне HKD366,30 на май 2023г, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции Tencent в ходе торговой сессии 11 января достигли своей целевой цены, - отмечает аналитик Ксения... читать дальше
.11 января 2023 года 18:39
Покупку золота можно рассматривать в данный момент как способ диверсифицировать инвестиционный портфель, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Цены на золото начали активное восстановление с начала ноября 2022г. То есть примерно с того момента, как индекс доллара прекратил свой... читать дальше
.11 января 2023 года 18:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Bilibili Inc. и повышает целевую цену H-акций до HKD293 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. Снижение нагрузки по погашению обязательств поддерживает уверенность рынка, кроме того, средняя стоимость бумаг... читать дальше
.11 января 2023 года 17:37
Сектор электроэнергетики РФ подтвердил свой защитный статус, отмечается в комментарии аналитиков Sber CIB. "Выработка электроэнергии в России за прошлый год в первой ценовой зоне (европейская часть страны) снизилась всего на 0,2% г/г, примерно до 850 млрд кВт-ч, а во второй ценовой зоне (Урал) -... читать дальше
.11 января 2023 года 17:14
Перезапуск бюджетного правила поспособствует снижению волатильности курса рубля, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. Эксперт обратил внимание на объявление Банка России о том, что в пятницу 13 января начнет продажу юаней в рамках реализации бюджетного правила.... читать дальше
.11 января 2023 года 16:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Carnival Corp. с $9 до $10,5 за штуку, при этом понизив рекомендацию с "покупать" до "держать" из-за роста котировок, сообщается в материале инвесткомпании. Аналитики ожидают дальнейшее восстановление финансовых показателей компании на... читать дальше
.11 января 2023 года 16:30
Акции Сбербанка сделали заявку на движение к новым максимумам, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. "Акции Сбербанка в среду растут в рамках общего оптимизма в финансовом секторе без каких-либо конкретных фундаментальных новостей. В частности, обыкновенные акции... читать дальше
.11 января 2023 года 15:47
Рубль днем укрепился до двухнедельных максимумов на фоне новостей о возобновлении в январе операций с валютой в рамках бюджетного правила
Москва. 11 января. Доллар США, евро и юань активно снижаются на Московской бирже в среду днем, рубль уверенно повышается к бивалютной корзине на фоне сообщений Минфина и ЦБ РФ о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила. читать дальше
.11 января 2023 года 15:41
S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах в среду - Freedom Finance Global
S&P 500, вероятнее всего, продемонстрирует нейтральную динамику на торгах в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "В преддверии релиза индекса потребительских цен за декабрь (будет опубликован 12 января) и порции отчетов крупнейших банков (13 января) S&P 500, вероятнее... читать дальше
.11 января 2023 года 15:18
Акции Alibaba привлекательны для покупки с целевой ценой HKD130 на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков "Тинькофф Инвестиций". "Основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма больше не будет контролировать Ant Group после изменения структуры акционеров. Китайские регуляторы остановили IPO... читать дальше
.11 января 2023 года 14:50
Возврат Минфином РФ механизма валютных интервенций позитивен для курса рубля в I квартале 2023г, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "В целях поддержания предсказуемости макроэкономических условий и стабильности курса рубля Минфин РФ возвращает валютные операции, осуществляемые в... читать дальше
.11 января 2023 года 14:28
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $150 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $133,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что 13... читать дальше
.11 января 2023 года 14:03
Freedom Finance Global открыл торговую идею "продавать акции Alibaba Group Holding с целью $104 за штуку", стоп-приказ: $123, говорится в комментарии инвестиционной компании. Данная идея рассчитана на краткосрочную спекулятивную ставку в рамках ожидаемой коррекции китайского рынка, указывает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.