"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 4670 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 4670 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,1%, стоп-приказ: 4230 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Тренд на экономию среди потребителей заставляет крупные сети смещать фокус на формат дискаунтеров. "Магнит" сообщил, что планирует в ближайшее время создать сеть дискаунтеров, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата. Новая сеть должна оказать положительное влияние на операционные показатели эмитента", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после существенного снижения в последнем квартале 2022 года цена акции показывает признаки стабилизации. Идея на рост бумаги с целью 4670 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 4230 руб. риск на портфель составит 0,19%", - указывают в "Финаме".

"Магнит" является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена почти в 4000 населенных пунктах, ежедневно магазины сети посещают около 16 миллионов человек.

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