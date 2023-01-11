"БКС МИ" открыл торговую идею в рамках pair trade: лонг в Halliburton против Freeport-McMoRan

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Halliburton Co. против "шорта" в акциях Freeport-McMoRan Inc." с ожидаемым спредом между этими бумагами 15-20% до середины июля 2023 года, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы видим потенциал роста цены бумаг Halliburton за счет ожидаемого увеличения прибылей и возможного обратного выкупа акций, при этом бумаги Freeport-McMoRan являются аутсайдерами ввиду высоких мультипликаторов и отсутствия потенциала роста прибылей", - пишут аналитики.

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