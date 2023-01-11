Котировки золота обладают шансами на рост до $1970-2000/унц. - "Финам"

Котировки золота могут достигнуть уровней $1970-2000 за тройскую унцию, если публикуемый в четверг (12 января) индекс потребительских цен в США за декабрь 2022 года покажет ощутимое замедление, сообщается в обзоре ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Растущий тренд по золоту, начатый в начале ноября 2022 года, продолжается. Как видим, сейчас котировки золота не только достигли ближайшей цели роста - сопротивления в районе $1880 за тройскую унцию, но и пытаются пойти выше. Причем идет ускорение повышения цен: за последние 11 сессий закрытие в "красной зоне" было лишь дважды, - пишет эксперт. - Традиционно начало года для золота является самым сильным периодом, когда инвесторы зарабатывают на росте цен. Ближайший уровень поддержки сейчас сместился в район $1780/унцию, при этом следующие цели роста расположены на $1970-2000/унцию. Теоретически золото способно дотянутся до этих высот, если публикуемый в четверг (12 января) индекс потребительских цен за декабрь покажет ощутимое замедление. Согласно консенсус-прогноза в декабре темпы инфляции в США замедлятся до 6,5%, против ноябрьской инфляции на уровне 7,1% г/г. Более высокие цифры могут укрепить доллара и обвалить цены на драгметаллы".

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