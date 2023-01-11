Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, упала Роснефть после отсечки и выпускает пар Фармсинтез

Москва. 11 января. Рынок акций РФ утром в среду растет вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях замедления инфляции в США, а также благодаря стабилизации нефти (Brent торгуется вблизи $80 за баррель); упали после отсечки на Мосбирже дивидендов акции "Роснефти", также выпускают пар после двухдневного ралли бумаги ПАО "Фармсинтез".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2170,67 пункта (+0,5%), индекс РТС - 982,42 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 69,6 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6% и +2,4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Акции "Роснефти" упали до 348,65 рубля (-4,7%), дивиденды за 9 месяцев 2022 года составляют 20,39 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", картина по индексу МосБиржи пока не меняется: с начала ноября идет консолидация. Американский рынок всецело зависит от монетарной политики ФРС - важные данные по инфляции в четверг определят настроения глобальных инвесторов и траекторию основных индексов США на ближайшее время. Фьючерсы на нефть Brent пытаются прорваться выше $80 за баррель, однако риски рецессии давят на котировки. Позитивом для котировок служит снятие ковидных барьеров в Китае, а также результаты по запасам нефти в США, которые выйдут вечером в среду.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок в середине недели вряд ли получит значимые драйверы движения.

Глава ФРС Пауэлл в своем выступлении не прокомментировал перспективы денежно-кредитной политики, но подчеркнул более высокую устойчивость финансовой системы. В то же время другие представители ФРС продолжают предупреждать о грядущем длительном периоде высоких процентных ставок, а инвесторы ждут публикации данных по потребительской инфляции США за декабрь.

Для цен на нефть Brent и WTI краткосрочными сопротивлениями остаются уровни $81,5 и $76,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цифры Американского института нефти по запасам сырья предупреждают о возможности негативных сюрпризов и в отчете Минэнерго США, которое накануне понизило прогноз цены нефти Brent на текущий год.

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются ниже сопротивлений 2180 пунктов и 995 пунктов. Покупатели пока не решаются на развитие краткосрочного восходящего движения, но в то же время не находят и веских негативных поводов по всему рынку, что заставляет индексы колебаться.

Акции "Роснефти" просели после отсечки, а акционеры ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU), акции которой начали год с уверенной динамики, примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2022 года с доходностью около 2,6%. Следом за "Белугой" 20 января дивидендного решения ожидают от акционеров "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK), доходность которой может составить 7,5%. В остальном инвесторы вновь начинают проявлять интерес к перепроданному "Аэрофлоту", а также некоторым представителям банковского сектора, отмечает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, надежды на Китай и замедление американской инфляции будут подбадривать рынки акций.

Утренний позитив состоит в росте индексов Азии в надежде на местные стимулы и смягчение позиции ФРС. Нейтральность, или даже негатив, для российских акций - это снижение котировок нефти на фоне резкого роста запасов в США. Соответственно, пока внешние рынки будут пытаться расти, на российском рынке вновь могут возобладать продажи, в основном в секторе нефти и газа, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1%, Nasdaq (+1%) поднялся по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Во вторник трейдеры следили за заявлениями председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, принявшего участие в конференции Центробанка Швеции. Он, однако, не стал затрагивать тему денежно-кредитной политики или перспектив экономики.

"Восстановление ценовой стабильности в период высокой инфляции может требовать мер, которые являются непопулярными в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки, чтобы замедлить экономику", - сказал Пауэлл, посвятив остальную часть своего выступления вопросу о роли Федрезерва в климатической политике.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет Минтруда США (четверг, 16:30 МСК) о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%.

Кроме того, трейдеры ждут старта очередного сезона корпоративной отчетности: уже в эту пятницу ряд крупных банков, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan, а также Bank of New York, опубликуют результаты за прошедший квартал.

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. Прогноз повышения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), слабо "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 87 млрд юаней ($12,86 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после снижения на новостях о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе. Текущая цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $79,94 за баррель (-0,2% и +0,6% накануне), февральская цена WTI - $74,81 за баррель (-0,4% и +0,7% во вторник).

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.

Теперь трейдеры ждут официальных данных Минэнерго США, которые выйдут в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей (опрос проводился до публикации данных API).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали ожидания увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

Тем временем, Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $92,36 до $83,1 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также скорректировало среднюю цену по итогам 2022 года - $100,94 за баррель.

Таким образом, EIA ожидает, что в 2023 году баррель Brent будет на 18% дешевле, чем в прошлом. В 2024 году ведомство ждет продолжения падения цены по мере роста мировых запасов нефти - до $77,57 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+28,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+12,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+8,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+8,8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+8,2%), бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+5,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (-11%, до 6,685 рубля), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-6,4%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5,4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3%).

За предыдущие два дня акции "Фармсинтеза" взлетели в цене без новостей почти на 70% (с уровня 4,445 рубля), причем рост сопровождался рекордными оборотами (накануне, например, объем торгов на Мосбирже превысил 3 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,97 млрд рублей (из них 5,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,27 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 460,2 млн рублей на акции "Газпрома").