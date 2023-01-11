Hang Seng нужны новые значимые драйверы для роста - БКС Экспресс

Индексу Hang Seng нужны новые значимые драйверы для продолжения умеренного роста, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в среду показывает умеренный рост на фоне ожиданий улучшения макросреды. Прогноз пока остается без изменений. Техническая картина сигнализирует о перекупленности. Запас для умеренного продолжения роста у бенчмарка еще есть, но без появления значимых драйверов делать это будет непросто. Если текущие уровни станут локальными максимумами, то краткосрочной целью для снижения выглядит район 20200-20500 пунктов, среднесрочной - 19100 пунктов", - пишет аналитик.

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