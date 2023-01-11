Вероятен разворот на рынке акций Гонконга после периода спада - "БКС Мир инвестиций"

"БКС Мир инвестиций" видит возможность разворота на рынке акций Гонконга после периода спада, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы полагаем, что в целом самый сложный период спада рынка Гонконга, скорее всего, уже позади, и вероятен разворот. Мы ожидаем повышательной динамики при сохранении вероятности взлетов и падений фондового рынка", - пишут аналитики.

Как они отмечают, падение гонконгского рынка в 2021-2022 годах было вызвано различными факторами, из которых можно назвать три ключевых. Во-первых, геополитическая напряженность сказалась на аппетите инвесторов к риску. Во-вторых, факторы давления на рост экономики Китая (возобновление вспышек Covid-19 в Шанхае в апреле-мае 2022 года) повлияли на динамику прибыли компаний. В-третьих, ужесточение политики ФРС негативно сказалось на стоимости фондирования и ликвидности, доходности казначейских облигаций США (US Treasuries, UST) резко выросли после августа 2022 года.

При этом ралли гонконгского рынка с конца октября 2022 года в основном было связано с некоторым ослаблением упомянутых выше факторов.

По мнению экспертов, дальнейшее снижение доходностей UST при условии, что ФРС возьмет паузу в цикле повышения ставки в первом квартале 2023 года может способствовать продолжению восстановлению оценки гонконгского рынка (P/E MSCI China без учета A-акций по-прежнему находится на низком уровне, что подразумевает стандартное отклонение порядка 0,7x ниже среднего значения за последние 10 лет). "Если усилия регуляторов КНР по стимулированию внутреннего спроса будут по-прежнему приносить плоды, а динамика прибыли компаний продолжит существенно улучшаться, это может стать предпосылкой для еще более масштабного ралли на рынке Гонконга", - считают они.

Большинство индикаторов рынка достигли экстремальных уровней в текущем периоде спада, однако по-прежнему вероятно наличие ряда регуляторных ограничений для рынка, говорится в отчете. Различные индикаторы (такие как настроения инвесторов, оценка и показатели торговой активности) либо достигли дна, либо пробили минимумы в историческом сопоставлении, отмечается в нем.

Среди индикаторов настроений инвесторов аналитики выделяют близость коэффициента оборачиваемости акций на гонконгском рынке к 40% или даже ниже данного уровня в октябре 2022 года. Среднедневной процент "шортов" (свыше 21%) и перепроданность рынка достигали экстремальных уровней в сравнении с исторической динамикой. С точки зрения оценки P/E индекса Hang Seng (7,2x) и премия в цене A-акций к H-акциям (73,8%) были близки к экстремальным уровням финансового кризиса 2008 года. В сентябре 2022 года на гонконгском рынке состоялось более 1200 обратных выкупов (свыше 18 млрд гонконгских долларов) - также беспрецедентный уровень.

"Мы полагаем, что текущая ситуация на рынке Гонконга напоминает картину начала 2019 года (восстановление рыночного сентимента и оценок вследствие снижения доходностей казначейских облигаций США). Если регуляторы Китая и далее будут наращивать усилия для дальнейшего восстановления фундаментальных показателей экономики, мы полагаем, что на гонконгском рынке вероятно и более масштабное ралли, сопоставимое с 2017 годом. В противном случае мы ожидаем структурного ралли рынка во главе с историями роста, похожее на 2019 год. Темпы вероятных изменений политики ФРС могут по-прежнему играть ключевую роль в динамике гонконгского рынка в будущем, однако масштаб роста экономики Китая будет более важен, если опираться на опыт 2017 и 2019 годов", - делятся мнением эксперты "БКС Мир инвестиций".

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