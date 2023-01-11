Вероятна консолидация котировок нефти около $79-80/барр. в среду - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent около $79-80 за баррель на торгах в среду, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена нефти марки Brent во вторник снова не закрепилась выше $80 за баррель на фоне неуверенности инвесторов в перспективах экономики США: глава ФРС Пауэлл воздержался от прогнозов, в фокусе теперь находятся данные по ИПЦ в четверг. В свою очередь негативное влияние на динамику цен на сырье оказало Минэнерго США, которое выпустило ежемесячный прогноз по рынку, в котором снижен прогноз по мировому спросу на нефть на этот год и повышен по предложению. Отраслевые отчеты от МЭА и ОПЕК ожидаются на следующей неделе. Данные от API по запасам также не принесли позитив (по всем статьям рост) Это стало неожиданным, так как рынок закладывался на их снижение. В среду в фокусе будут данные от Минэнерго США, которые могут показать отличные от API данные", - отмечает аналитик в комментарии.

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