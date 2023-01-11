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11 января 2023 года 09:58

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 11 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом. Nasdaq Composite вырос по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Во вторник инвесторы следили за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимавшего участие в конференции Центробанка Швеции. Он, однако, не стал затрагивать тему денежно-кредитной политики или перспектив экономики. "Восстановление ценовой стабильности в период высокой инфляции может требовать мер, которые являются непопулярными в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки, чтобы замедлить экономику", - сказал Пауэлл, посвятив остальную часть своего выступления вопросу о роли Федрезерва в климатической политике.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%. Эти данные будут обнародованы в четверг в 16:30 мск.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,98%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК прибавляет 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng увеличивается на 1,4%, находясь вблизи максимума за шесть месяцев. Народный банк Китая в среду предоставил банкам 87 млрд юаней ($12,86 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:20 МСК укрепляется на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются утром в среду после сообщения о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск снизилась на 0,77% по сравнению со значением на закрытие торгов накануне, до $79,48 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на 0,6%, до $80,10 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,48 за баррель, что на 0,85% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт увеличился в цене на 0,7%, до $75,12 за баррель.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года. Теперь трейдеры ждут официальных данных, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей. Опрос проводился до публикации данных API.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали ожидания увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 января выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,303 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,388 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,01% и составил 109,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 827,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,75%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,3%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,4%), "Роснефть-002Р-05" (-0,28%) и "ЕАБР-003Р-001" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО АПРИ "Флай Плэнинг" полностью разместило 4-летний выпуск облигаций серии БО-002Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го квартальных купонов составит 24% годовых, предусмотрена годовая оферта. По займу установлены ковенанты. В частности, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в случае, если консолидированный коэффициент финансового левериджа, рассчитанный на основании годовой финансовой отчетности эмитента, превысит значение 5х. А также в случае нераскрытия эмитентом годовой и промежуточной финансовой отчетности по МСФО в срок, предусмотренный законодательством РФ, и нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 30-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды объемом 10 млрд руб. в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс премия в размере 0,2%.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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