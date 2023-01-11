Динамика торгов ОФЗ в среду будет зависеть от тактики Минфина на аукционах - ПСБ

Динамика торгов рублевыми гособлигациями в среду будет зависеть от тактики Минфина РФ на аукционах, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Большой объем удовлетворенных заявок с премией к вторичному рынку может сдвинуть кривую доходности ОФЗ вверх. Впрочем, мы ожидаем сохранение консервативного подхода. На ожиданиях замедления инфляции Минфин РФ может сдвинуть размещение больших объемов классических ОФЗ на второй и последующие кварталы текущего года", - пишет эксперт в комментарии.

Минфин РФ проведет в среду, 11 января, аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированной ставкой купона: серии 26240 (погашение 30.07.2036 года) и 26241 (погашение 17.11.2032 года). Объем остатков, доступных для размещения в данных выпусках, составляет 150,7 млрд руб. и 469,3 млрд руб. соответственно.

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