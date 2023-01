Nasdaq завершил в плюсе третью сессию подряд

Фондовые индексы США выросли во вторник. Фондовые индексы стран АТР повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть снижаются утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом. Nasdaq Composite вырос по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали к закрытию рынка на 0,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3,9%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%. Эти данные будут обнародованы в четверг в 16:30 мск.

Кроме того, трейдеры ждут старта очередного сезона корпоративной отчетности: уже в эту пятницу ряд крупных банков, включая Bank of America Corp. (SPB: BAC), Citigroup Inc. (SPB: C), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), а также Bank of New York Mellon (SPB: BK), опубликуют результаты за прошедший квартал.

Во вторник трейдеры следили за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимавшего участие в конференции Центробанка Швеции. Он, однако, не стал затрагивать тему денежно-кредитной политики или перспектив экономики.

"Восстановление ценовой стабильности в период высокой инфляции может требовать мер, которые являются непопулярными в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки, чтобы замедлить экономику", - сказал Пауэлл, посвятив остальную часть своего выступления вопросу о роли Федрезерва в климатической политике.

"Нежелание Пауэлла говорить о монетарной политике во вторник показывает, что он осознает, что ситуация в экономике быстро меняется, и сейчас довольно трудно принимать решения о дальнейших изменениях базовой ставки, - отмечает главный экономист Comerica Bank Билл Адамс. - Экономические статданные дают все новые и новые подтверждения, что рост замедляется".

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками.

Прогноз повышения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

Акции Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. подскочили в цене почти на 13% по итогам торгов во вторник. Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи заявил о намерении сократить 950 рабочих мест, чтобы урезать расходы в условиях кризиса в отрасли. Сокращения потребуют от компании разовых издержек в размере $149-163 млн, которые в основном будут отражены в ее отчетности за первый квартал 2023 года.

Стоимость бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) подскочила на 28%, несмотря на слабые показатели американской торговой сети в третьем финансовом квартале. Чистый убыток компании по итогам финквартала, завершившегося 26 ноября, вырос на 42%, а выручка упала на 33%. Сопоставимые продажи Bed Bath & Beyond сократились на 32% против ожидавшегося экспертами снижения на 26%.

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) и PepsiCo Inc. (SPB: PEP) потеряли в цене по 0,8%. Ранее Politico сообщило, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США проводит расследование в отношении обеих компаний на предмет возможной ценовой дискриминации при поставках продукции ритейлерам.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,8%. Агентство Bloomberg сообщило, что Microsoft ведет переговоры о вложении до $10 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 186,45 пункта (0,56%) и составил 33704,1 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 27,16 пункта (0,7%) - до 3919,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 106,98 пункта (1,01%) и составил 10742,63 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в среду, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:11 МСК прибавляет 1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов в Японии, рассчитываемый правительством страны, в ноябре 2022 года сократился до 97,6 пункта с 98,6 пункта в октябре, свидетельствуют предварительные статданные. Показатель за ноябрь является минимальным с декабря 2020 года, отмечает Trading Economics.

Лидерами роста среди компонентов индикатора являются акции производителя промышленных роботов Yaskawa Electric Corp. (+6,4%), производителя диагностического медицинского оборудования Hoya Corp. (+5,8%) и производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (+5%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК прибавляет 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng увеличивается на 1,4%, находясь вблизи максимума за шесть месяцев.

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 87 млрд юаней ($12,86 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 65 млрд юаней по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 22 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Лидерами роста в Гонконге являются бумаги биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,9%), интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+4,9%) и страховой Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. (+4,9%).

Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:20 МСК укрепляется на 0,6%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,5%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. повышается на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,9%.

Розничные продажи в Австралии увеличились на 1,4% в помесячном выражении в ноябре по сравнению с ростом на 0,4% месяцем ранее, показали официальные статданные.

Рост показателя был отмечен 10-й месяц подряд, при этом темпы подъема стали максимальными с января, пишет Trading Economics. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж на 0,6%.

Тем временем индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в ноябре увеличился на 7,3% в помесячном выражении, ускорившись по сравнению с подъемом на 6,9% месяцем ранее.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,5% и 1% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в среду после сообщения о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск подешевела на $0,77 (0,96%) по сравнению со значением на закрытие торгов накануне, до $79,33 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на 45 центов (0,6%), до $80,10 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,34 за баррель, что на $0,78 (1,04%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт увеличился в цене на 49 центов (0,7%), до $75,12 за баррель.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.

Теперь трейдеры ждут официальных данных, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей. Опрос проводился до публикации данных API.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали ожидания увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

"Мы уверены, что цены на нефть снова пойдут вверх после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Китае и ускорения экономической активности", - отметил аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Карстен Фритш.