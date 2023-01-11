"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $352,2 за штуку на конец 2023 года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Акции Vertex Pharmaceuticals за последние 12 месяцев обогатили инвесторов на 26% в условиях падающего рынка. При этом бумага все еще остается фундаментально недооцененной. Эмитент показывает впечатляющую динамику финансовых показателей и располагает весьма амбициозной линейкой экспериментальных препаратов. Компания способна вывести на рынок не один блокбастер в ближайшие годы", пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза). В линейке компании насчитывается 4 комбинации препаратов для терапии больных муковисцидозом в зависимости от мутаций, вызывающих его, и возрастной группы пациента. Это препараты Kalydeco, Orkambi, Symdeko и Trikafta.

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