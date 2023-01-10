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10 января 2023 года 19:45

Рубль слабо изменился к бивалютной корзине во вторник на фоне небольших колебаний на рынке нефти

Москва. 10 января. Доллар США немного понизился, евро, напротив, укрепился на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и на фоне небольших колебаний на рынке нефти.

Курс доллара США составил 69,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,9 руб./EUR1, подорожав на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,1 копейки - до 72,1 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 6 копеек - до 10,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного опустился к доллару и укрепился к евро по итогам торгов вторника на фоне небольших разнонаправленных изменений на рынке нефти и смешанных настроений на основных мировых площадках. По итогам прошлой недели Brent обвалилась на 8,5%, WTI - на 8,1%, однако улучшение отношения инвесторов к рисковым активам, наблюдавшееся в начале недели, помогло котировкам нефти отыграть в понедельник часть этих потерь. Во вторник же котировки на рынке энергоносителей демонстрировали волатильность в относительно узких ценовых диапазонах.

Участники большинства мировых рынков склоняются к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США может быть близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на "ястребиные" заявления представителей руководства регулятора.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, американскому центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Трейдеры ждали заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, принимающего участие в конференции Центробанка Швеции. Пауэлл, однако, в своем выступлении затронул лишь тему независимости ФРС и не стал говорить о денежно-кредитной политике.

Пауэлл отметил, что роль Федрезерва в управлении климатическими рисками крайне ограничена и ЦБ не должен становиться "климатическим регулятором".

"Без четкой законодательной инициативы Конгресса было бы неправильным использовать инструменты монетарной политики или надзора для продвижения "зеленой экономики" или достижения иных климатических целей", - сказал Пауэлл, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, Конгресс США ставит перед Центробанком две цели: обеспечить максимальную занятость и ценовую стабильность, и руководство Федрезерва пользуется независимостью при выборе инструментов для достижения этих целей.

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками.

Прогноз увеличения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за декабрь, которые будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов роста потребительских цен в Штатах в декабре до 6,5% с ноябрьских 7,1%.

Цены на нефть перешли к небольшому снижению вечером во вторник, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае и оценивают будущую траекторию денежно-кредитной политики в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $79,28 за баррель, что на 0,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились к этому времени на 0,33%, до $74,38 за баррель.

Нефть в ходе дневных торгов находила поддержку в прогнозах увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

Давление на нефтяной рынок оказывают "ястребиные" заявления представителей руководства ФРС США, пишет Trading Economics. Инвесторы также соблюдают осторожность в преддверии Нового года по лунному календарю, опасаясь, что увеличение числа поездок граждан Китая может привести к росту заболеваемости коронавирусом в мире, отмечает издание.

Правительство тщательно отслеживает ситуацию с ценами на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше правительство, прежде всего вице-премьер (Александр - ИФ) Новак, очень внимательно отслеживает эту ситуацию. И Минэнерго. Вы знаете об указе президента, который был выпущен в ответ на решение по потолку (цен на нефть - ИФ). Эта ситуация тщательно отслеживается", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Конечно, требуются большое внимание и очень внимательные действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики", - добавил пресс-секретарь президента.

Потолок цен на российскую нефть призван ограничить доходы бюджета страны от продажи энергоресурсов. С 5 декабря странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти из РФ. При этом от эмбарго освобождаются поставки по цене $60 за баррель и ниже. Аналогичные ограничения для российских нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. Пока предельная цена на них не объявлена.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, запрещающий их продажу, если контракты предусматривают данные ценовые ограничения.

"Укрепление рубля в паре с долларом во вторник продолжилось, хоть оно и несколько замедлилось. Умеренно восстановившиеся в конце декабря поставки российской нефти морем и усилившаяся продажа валюты экспортерами после длительных праздников оказывают поддержку рублю. В целом у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к движению к 69 руб./$1 в среду. Тем не менее в более долгосрочной перспективе риски ослабления рубля превалируют", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"Рубль вслед за негативным стартом возобновил восходящую динамику, доллар впервые с конца декабря приближался к 69,2 руб. В начале основной сессии российская валюта резко подешевела, растеряв почти весь плюс, но вскоре вернула часть утраченных позиций. Поддержку рублю оказывало активное восстановление нефтяных цен после утренней просадки. Правда, вчера котировки нефти сильно снизились после нашего закрытия, нивелировав почти все достижения сессии. Проблемы мировой экономики сохраняют большую неопределенность с перспективами сырьевого рынка, что остается главным риском для рубля. Тем не менее он в основном реагирует на позитивные сигналы с мировых рынков. Вероятно, сказывается приближение налогового периода. Его пик приходится на 25 января, однако относительно высокие котировки иностранных валют к рублю могут способствовать более ранней активизации продаж экспортерами валютной выручки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 января на 69,08 копейки, до 69,6094 руб./$1, и уменьшил курс евро на 53,47 копейки, до 74,5438 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 77,98 копейки по отношению к понедельнику и составил 69,6243 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск уменьшился на 61,39 копейки и составил 69,629 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 602,006 млн, из которых $751,244 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $850,762 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 79,71 копейки, до 74,5479 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 30,77 копейки, подешевев до 74,5837 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 117,301 млн, из которых EUR242,592 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR874,709 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 10 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 765,1 млрд рублей (при лимите 5,7 трлн рублей и спросе 3 трлн 765,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 декабря, банки разместили 2 трлн 515,2 млрд рублей (при лимите 3,46 трлн рублей и спросе 2 трлн 515,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,35 трлн рублей (при лимите 2,35 трлн рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном уменьшились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 2 б.п. - до 8,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 8,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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