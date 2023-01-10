Котировки евробондов РФ во вторник вновь показали боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение UST

Москва. 10 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для ряда выпусков евробондов РФ расширились, а для некоторых бумаг - сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 4 базисных пункта, подорожав до 59,39% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 10,65% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене во вторник на 34 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 63,24% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 9,75% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 1,5 базисного пункта - до 41,62% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,81% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 43,21% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 33,14% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели также на 1 базисный пункт - до 42,78% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 26,06% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1,5 базисного пункта, подешевев до 41,37% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 21,86% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году потерял в цене 38 базисных пунктов, подешевев до 81,75% от номинала (его доходность выросла на 97 базисных пунктов - до 36,22% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 3 базисных пункта, составив 65,02% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 января вновь была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries), заметно выросшие на прошлой неделе, второй день подряд снижаются в рамках коррекции.

Глобальные инвесторы во вторник ждали заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимающего участие в конференции Центробанка Швеции. Пауэлл, однако, в своем выступлении затронул лишь тему независимости ФРС и не стал говорить о денежно-кредитной политике. Пауэлл отметил, что роль Федрезерва в управлении климатическими рисками крайне ограничена, и ЦБ не должен становиться "климатическим регулятором". "Без четкой законодательной инициативы Конгресса было бы неправильным использовать инструменты монетарной политики или надзора для продвижения "зеленой экономики" или достижения иных климатических целей", - сказал Пауэлл, слова которого приводит MarketWatch.

По словам главы ФРС, Конгресс США ставит перед центробанком две цели: обеспечить максимальную занятость и ценовую стабильность, и руководство Федрезерва пользуется независимостью при выборе инструментов для достижения этих целей.

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. Прогноз увеличения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за декабрь, которые будут обнародованы в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов роста потребительских цен в Соединенных Штатах в декабре до 6,5% с ноябрьских 7,1%.