Потенциал роста акций "ЛУКОЙЛа" составляет 31,2% от текущих уровней - "Открытие Инвестиции"

Потенциал роста акций "ЛУКОЙЛа" составляет 31,2% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании "Открытие Инвестиции".

"Наша актуальная инвестидея по акциям "ЛУКОЙЛа" - "покупать" с целью 5367 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 31,2%. Мы считаем бумагу сильной дивидендной историей, и ожидаем, что общий дивиденд за 2022г составит 752 руб. на акцию. Обновлённый прогноз финального дивиденда за 2022г - 496 руб. на акцию с доходностью 10,5%. Вероятная дата отсечки - июнь-июль 2023г. Поскольку "ЛУКОЙЛ" практически вернулся к обычному графику распределения прибыли, то в ближайшие 12 месяцев дивиденды могут составить 707 руб. с доходностью 17%", - пишут эксперты.

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