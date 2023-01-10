"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ", вынужденный остановить поставки нефти на собственный НПЗ на Сицилии ISAB из-за введенного 5 декабря эмбарго ЕС, наконец, нашел покупателя на актив, отмечают аналитика. Им стала компания G.O.I. Energy, которая принадлежит кипрскому инвестфонду Argus New Energy Fund.

"ЛУКОЙЛ" с большой вероятностью зафиксирует убыток по этому НПЗ, т. к. инвестиции в него в 2013г оценивались более чем в 3 млрд евро, - отмечают эксперты. - Однако на денежный поток сделка повлияет положительно, что хорошо для дивидендной базы. У компании ещё остаются нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии, а также доля в НПЗ в Нидерландах, которые продолжат работать на российской нефти. Сейчас перед "ЛУКОЙЛом" будет стоять задача перенаправить потоки сбыта на альтернативные рынки, успех которой и предопределит дальнейшее развитие компании. Однако пока мы рекомендуем смотреть со стороны на "ЛУКОЙЛ", наша рекомендация "держать", учитывая ожидаемые сбытовые проблемы в первом полугодии".

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