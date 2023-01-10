Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Lululemon Athletica до $360

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica до $360 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

Lululemon Athletica 9 января обновила прогнозы результатов за четвертый квартал 2022 финансового года, отмечает старший аналитик Севак Араратян. Ориентир для чистой выручки повышен с $2,605-2,655 млрд до $2,66-2,7 млрд, что предполагает увеличение показателя на 25-27% г/г. В то же время прогноз по разводненной прибыли на акцию уточнен с предыдущих $4,2-4,3 до $4,22-4,27. При этом менеджмент прогнозирует снижение валовой прибыли на 90-110 б.п., тогда как ранее предполагался ее рост на 10-20 б.п.

"Снижение прогнозов в отношении прибыли мы не считаем критичным для эмитента, хотя это уже второй за месяц пересмотр. Ожидаемое уменьшение показателей обусловлено высокими объемами запасов и экономической ситуацией в целом. Мы позитивно оцениваем перспективы развития бизнеса компании, но в связи с последними обновлениями ее прогнозов снижаем целевую цену акций до $360", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.