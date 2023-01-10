"Инвестбанк Синара" подтверждает рейтинг бумаг Globaltrans на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг бумаг Globaltrans на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Матвея Тайца.

"РЖД сообщила о неоднозначных операционных результатах за декабрь. Погрузка упала на 5,3% г/г до 102,7 млн т, грузооборот вырос на 0,6% г/г. Основной вклад в снижение погрузки внесли черные металлы, железная руда и железный лом. Также снизилась погрузка нефти, нефтепродуктов и древесины. Выросли в годовом сопоставлении перевозки угля и строительных материалов. Грузооборот прибавил 0,6% г/г, так как среднее расстояние перевозки увеличилось на 6,4% г/г, до 2171 км: выросла погрузка на дальневосточных направлениях. Опубликованные изданием "Промышленные грузы" последние результаты за декабрь и прогноз на январь указывают на высокие ставки аренды полувагонов. Этот фактор должен сбалансировать неоднозначную динамику производственных результатов операторов подвижного состава", - пишет эксперт.

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