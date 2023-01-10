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10 января 2023 года 11:32

Рынок акций РФ утром просел ниже 2150п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе и укреплении рубля

Москва. 10 января. Рынок акций РФ утром во вторник снижается на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и проседающей нефти, индекс Мосбиржи откатился ниже отметки 2150 пунктов на фоне укрепления рубля; в снижении лидируют акции "Роснефти" и "Интер РАО".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 2147,97 пункта (-0,7%), индекс РТС - 971,52 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 69,67 рубля (-0,32 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, многие рисковые активы и сырьевые товары начали год с попыток роста, но страхи в отношении действий ФРС и сложной коронавирусной ситуации в Китае сохраняются, что влечет локальные фиксации позиций игроками.

Основным событием вторника для рынка станет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, после чего в четверг выйдут данные по потребительской инфляции США за декабрь (ожидается замедление роста с 7,1% до 6,5% г/г).

Для нефти Brent и WTI краткосрочными сопротивлениями остаются уровни $81,5 и $76,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Первые торговые дни года прошли без преодоления каких-либо значимых технических уровней, и в частности, цены остаются на расстоянии от минимумов прошлого года, что может служить позитивным для "быков" сигналом. На рынке продолжают оценивать перспективы ускорения экономики Китая и наступления мировой рецессии.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2180 пунктов и 995 пунктов, рынок в целом продолжает краткосрочное боковое движение со склонностью к среднесрочному "медвежьему" тренду в ожидании геополитических новостей и внутренних драйверов. Акции золотодобытчиков приостановили рост вместе с ценами на драгоценный металл, которые пока не решаются на преодоление $1900 за унцию, и будут реагировать на выступление Пауэлла и инфляционные данные по США, полагает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, в ФРС говорят о длительном периоде высоких ставок, чтобы окончательно добиться замедления роста цен. В Китае акции уже не готовы расти широким фронтом, так как ожидания по открытию экономики после коронавирусных ограничений требуют подтверждения реальной статистикой наличия экономического оживления.

В России рынок может незначительно снизиться на фоне слабости нефтяных бумаг, которые отреагируют на дешевеющие нефтяные контракты. Рубль способен продолжить попытки укрепления, так как экспортеры в январе имеют меньше времени на конвертацию, полагает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон пока выступает против роста российских акций.

На мировом рынке ситуация начинает ухудшаться: нефть слабо дешевеет, а доллар укрепляется к корзине валют. Акции металлургов из-за роста курса рубля выглядят слабо. Пока все говорит о том, что дивиденды от металлургов если и будут, то мизерные, а может, их и не будет вообще. Поэтому особых драйверов роста у бумаг сектора нет. На валютный рынок начали выходить крупные экспортеры с продажей накопленной за первую декаду января валютной выручки - во вторник этот процесс обещает продолжиться.

Во вторник последний день с промежуточными дивидендами торгуются акции "Роснефти" (дивидендная доходность составляет около 5,5%). Сильным сопротивлением по бумагам "Роснефти" выступает район 390-400 руб. С учетом дивидендного "гэпа" вряд ли он будет тестироваться в январе.

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) накануне объявил о намерении продать принадлежащий ему НПЗ Isab в итальянской Сицилии группе G.O.I. Energy до конца марта 2023 года. "Новость можно считать слабо позитивной, хотя сумма сделки неизвестна. В любом случае часть вырученных средств пойдет на дивиденды. Скорее всего, какое-то время "ЛУКОЙЛ" будет поставлять свою нефть на НПЗ, пока не будет произведена переналадка оборудования под другие сорта", - считает эксперт.

Не исключено, что во вторник лучше рынка будут выглядеть банки, наиболее привлекательным из которых является Сбер (141,5 рубля). Сильный рост бумаг с целью 170 руб. обещает начаться в случае пробоя мощного сопротивления 145 руб., полагает Антонов.

В США в понедельник снизились индексы S&P 500 (-0,1%) и Dow Jones (-0,3%), но подрос Nasdaq (+0,6%). Большую часть сессии все индексы активно росли благодаря надеждам на замедление темпов подъема ключевой ставки Федеральной резервной системы. Однако позднее комментарии двух членов руководства Федрезерва ухудшили настроение инвесторов.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией. "Я думаю, что уровень выше 5% является абсолютно вероятным", - сказала она в интервью The Wall Street Journal.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Во вторник в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский Nikkei 225 после выходных вырос на 0,8%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), слабо "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема в начале текущего года на фоне оптимизма в отношении улучшения ситуации в экономике КНР ввиду постепенного снятия антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

При этом аналитиков беспокоит возможность того, что после увеличения активности путешествий на новый год по лунному календарю (в этом году выпадает на 22 января) количество заболеваний COVID-19 может вновь начать расти.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $79,01 за баррель (-0,8% и +1,4% в понедельник), февральская цена WTI - $74,04 за баррель (-0,8% и +1,2% накануне).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Давление на нефтяной рынок оказали "ястребиные" заявления представителей руководства ФРС - Дейли и Бостика, пишет Trading Economics.

Инвесторы также соблюдают осторожность в преддверии нового года по лунному календарю, опасаясь, что увеличение числа поездок граждан Китая может привести к росту заболеваемости коронавирусом в мире, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-8,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-4,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,6%).

Выросли бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+13,2%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+7,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+7,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 4,18 млрд рублей (из них 1,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 444,45 млн рублей на бумаги "Роснефти" и 318,52 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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