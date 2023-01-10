Рубль может протестировать сверху вниз уровень 69 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара доллар/рубль в ближайшее время может протестировать сверху вниз уровень в 69 руб./$1 на фоне постепенного восстановления экспорта, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Тем не менее, отмечают эксперты в комментарии, в дальнейшем курс, вероятно, вновь превысит отметку 70 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.