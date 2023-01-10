Давление продавцов на рынке ОФЗ, вероятно, сохранится во вторник - Инвестбанк Синара

Давление продавцов на рынке ОФЗ, вероятно, сохранится во вторник, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Рынок ОФЗ в понедельник был во власти продавцов, в результате чего доходности большинства бумаг увеличились. Наибольший рост наблюдался в облигациях со сроком погашения менее трех лет, где доходности прибавили в среднем 30 б. п. до 7-8,37% годовых. В более длинных бумагах доходности увеличились на 5- 15 б. п. Лидером по обороту со значительным отрывом стали облигации серии 26240 (10,19%, 2036г). Вероятно, сегодня давление со стороны продавцов сохранится, поскольку инвесторы станут аккумулировать ресурсы для дальнейших действий". - отмечает эксперт.

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