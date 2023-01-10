Возможно снижение котировок нефти до $78/барр. во вторник - Sber CIB

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $78 за баррель в преддверии выступления во вторник главы ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, подтвердит высказывания о более резком, чем предполагалось ранее, росте ставок, полагают аналитики Sber CIB.

Курс рубля в течение вторника может закрепиться около 68 руб./$1 и протестировать другой важный уровень - 67,5 руб./$1, считают эксперты инвестбанка.

Внимание инвесторов на долговом рынке во вторник будет сосредоточено на объявлении Минфином состава аукционов. По прогнозам аналитиков Sber CIB, доходности рублевых гособлигаций в течение дня будут стабильны.

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