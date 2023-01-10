Пара рубль/доллар будет торговаться в диапазоне 65-70 руб./$1 до конца недели - Freedom Finance Global

Пара рубль/доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 65-70 руб./$1 до конца недели, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Курс рубля к доллару ушел ниже психологически значимой отметки 70 руб./$1, - констатирует эксперт. - Укрепление рубля оказалось ожидаемым. Спрос на валюту после праздников сократился: в понедельник он был почти на треть меньше предложения в "стакане". Экспортеры спешат реализовать валюту по выгодному курсу. Однако резкого укрепления рубля не происходит. Из банков валюта на биржу поступает не сразу. На рынке сохраняются отрицательные процентные ставки за перенос позиции, что свидетельствует о недостатке валюты в системе. По мере нормализации ситуации с ликвидностью можно ожидать продолжения тренда на укрепления рубля. До конца недели пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 65-70 руб./$1".

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