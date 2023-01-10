Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 10 января. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие месяцы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones снизились по итогам сессии в понедельник, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite закрылся в плюсе. Большую часть сессии все индексы активно росли благодаря надеждам на замедление темпов подъема ключевой ставки Федеральной резервной системы. Однако позднее комментарии двух членов руководства Федрезерва ухудшили настроение инвесторов.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по её мнению, центробанку придется поднять ставку выше 5% годовых для борьбы с инфляцией. "Я думаю, что уровень выше 5% является абсолютно вероятным", - сказала она в интервью The Wall Street Journal. Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет повышена до более 5% годовых. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5% годовых.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики в ходе торгов во вторник. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,76%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК прибавлял 0,4%. Между тем гонконгский индикатор Hang Seng к этому времени опустился на 0,1%. Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема в начале текущего года на фоне оптимизма в отношении улучшения ситуации в экономике страны ввиду постепенного снятия антиковидных ограничений. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:19 МСК уменьшилось на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,3%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск во вторник составила $79,47 за баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,37%, до $79,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,19%, до $74,49 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на 1,17%, до $74,63 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы США. Инвесторы также соблюдают осторожность в преддверии Нового года по лунному календарю, опасаясь, что увеличение числа поездок граждан Китая может привести к росту заболеваемости коронавирусом в мире.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 января выросла более чем в 4,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 3,002 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,506 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,24% и составил 109,26 пункта (вернувшись тем самым приблизительно на уровень конца 2022 года), а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (7-9 января) потерял 0,17%, опустившись до 827,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (-1,28%), "ЕАБР-003Р-001" (-0,98%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,95%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,68%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,33%) и "АФК Система-001Р-06" (+0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Размещение займа началось 18 октября 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-10-го купонов будет погашено по 5% от номинала, 11-12-го купонов - по 10% от номинала, 13-16-го купонов - по 15% от номинала.

ООО "Антерра" полностью разместило дебютный 2-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Размещение выпуска началось 24 июня 2022 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых, купоны квартальные. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 10-13-го купонов облигаций 001Р-01 на уровне 8,2% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в июле 2018 года по ставке 7,6% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 9-го купона облигаций 1-й серии на уровне 14,97% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. На текущий момент размещены облигации выпуска на 221,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

Кроме того, ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 40-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.