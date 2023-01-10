Доходности 10-летних ОФЗ стабилизируются в диапазоне 10-10,2% во вторник - ПСБ

Доходности 10-летних ОФЗ стабилизируются в диапазоне 10-10,2% годовых во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что в понедельник цены ОФЗ корректировались вниз после мало ликвидных торгов в новогодние каникулы и возвращались к уровням конца декабря. Доходность индекса гособлигаций RGBI составила 9,17% (-3 б.п.. к закрытию 30 декабря).

"При текущем курсе рубля и ценах на нефть ожидаем, что во вторник 10-летние ОФЗ будут проторговывать диапазон 10,0 - 10,20% годовых. Из значимых событий для рублевого рынка облигаций в ближайшие дни будет публикация данных по инфляции в России и США. На наш взгляд, при ожиданиях стабильной ставки ЦБР на уровне 7,5% на ближайших заседаниях длинные ОФЗ с доходностью выше 10% годовых смотрятся интересно. Позитивным драйвером для ОФЗ в январе может стать сезонное укрепление курса рубля ближе к нижней границе диапазона 65-70 руб./$1", - отмечает Монастыршин.

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