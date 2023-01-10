Возможно небольшое снижение рынка акций РФ во вторник утром - "Открытие Инвестиции"

Возможно незначительное снижение российского рынка акций в начале торговой сессии во вторник, говорится в обзоре ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Внешний фон перед началом торгов во вторник в России нейтрально негативный. Нефть дешевеет, в ФРС США говорят о длительном периоде высоких ставок, дабы окончательно добиться замедления роста цен, в Китае акции уже не готовы расти широким фронтом, так как ожидания по открытию экономики после коронавирусных ограничений требуют подтверждения реальной статистикой наличия экономического оживления. Российский рынок акций может незначительно снизиться на фоне слабости нефтяных бумаг, которые отреагируют на дешевеющие нефтяные контракты. Скромные объемы торгов говорят об отсутствии больших идей", - отмечает Кочетков.

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