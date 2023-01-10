Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник снижением на 0,1-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с понижения в пределах 0,1-0,6%, в диапазоне 2150-2160 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым спадом. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2140, 2130 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2170, 2180 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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