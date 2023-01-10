Возможно укрепление рубля до 68 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятно сохранение снижения пары доллар/рубль на торгах во вторник, ориентиром выступает отметка 68 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Формируется благоприятная техническая картина для укрепления рубля, что может вывести на рынок спекулянтов, закрывающие свои длинные декабрьские позиции. При этом отметим, что увеличиваются поставки энергоносителей из России в Китай и Индию, что также является благоприятным фактором для национальной валюты", - указывает эксперт в комментарии.

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