Brent - $79,2 за баррель

Рынок акций США закрылся без единой динамики в понедельник. Фондовые индексы стран АТР движутся без единой динамики во вторник. Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones снизились по итогам сессии в понедельник, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite закрылся в плюсе.

Большую часть сессии все индексы активно росли благодаря надеждам на замедление темпов подъема ключевой ставки Федеральной резервной системы. Однако позднее комментарии двух членов руководства Федрезерва ухудшили настроение инвесторов.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по её мнению, центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.

"Я думаю, что уровень выше 5% является абсолютно вероятным", - сказала она в интервью The Wall Street Journal.

Её коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время её диапазон составляет 4,25-4,5%.

Статданные, обнародованные на прошлой неделе, сигнализировали об ухудшении ситуации как в перерабатывающем секторе, так и в секторе услуг, а также указали на ослабление роста потребительских цен и зарплат при сохранении устойчивости рынка труда, отметила стратег RBC Capital Markets Лори Калвасина.

"Все это приближает нас к окончанию цикла повышений ставок и поддерживает риторику об умеренной инфляции, если она вообще случится", - добавила она.

Кроме того, ряд крупных ритейлеров представили предварительные оценки продаж в важном четвертом квартале минувшего года, на который приходятся рождественские праздники.

Так, ритейлер одежды Abercrombie & Fitch улучшил прогнозы квартальных и годовых продаж благодаря сильным показателям в период зимних праздников. Теперь компания ожидает роста продаж в четвертом квартале на 1-2%, тогда как ранее прогнозировалось сокращение на 2-4%. Акции Abercrombie подорожали на 8,7%.

Цена бумаг сети универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) снизилась на 7,7% после того, как компания отметила, что её выручка в минувшем квартале будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона.

Капитализация производителя спортивной одежды Lululemon Athletica (SPB: LULU) упала на 9,3%. Компания повысила прогноз продаж в октябре-декабре до $2,66-2,7 млрд с $2,605-2,655 млрд, однако резко ухудшила прогноз валовой рентабельности - показатель, как ожидается, сократится на 90-110 базисных пунктов вместо ожидавшегося ранее роста на 10-20 б.п.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 5,9% благодаря оптимизму аналитиков Citi по поводу отчетности производителя электромобилей за четвертый квартал.

Цена бумаг ритейлера Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. подскочила на 24% без видимой причины. На прошлой неделе компания предупредила, что ей, вероятно, может потребоваться инициировать процедуру банкротства.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 112,96 пункта (0,34%) и составил 33517,65 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса стали бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 4,9%. Лидером снижения оказались акции Merck & Co. (SPB: MRK), подешевевшие на 3,9%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 2,99 пункта (0,08%) - до 3892,09 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 66,36 пункта (0,63%) и составил 10635,65 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся без единой динамики в ходе торгов во вторник.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:18 МСК выросло на 0,7%.

В число лидеров повышения котировок входят акции производителя оборудования для ванн и кухонь Toto (+9,4%), металлургических компаний Nippon Steel Corp. (+3,3%) и Sumitomo Metal Mining (+3,2%), технологических Advantest Corp. (+1,8%) и Tokyo Electron Ltd. (+3,1%).

Кроме того, дорожают бумаги автопроизводителей Nissan Motor (+1%), Toyota Motor (+0,4%), Mitsubishi Motors (+1,2%).

Между тем снижается цена акций представителей финансового сектора, включая Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (-0,8%) и Chiba Bank Ltd. (-1,8%), а также генерирующих компаний Kansai Electric Power (-2,6%) и Tokyo Electric Power Co. (-3,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК повысился на 0,4%.

Между тем гонконгский индикатор Hang Seng к этому времени опустился на 0,1%. Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема в начала текущего года на фоне оптимизма в отношении улучшения ситуации в экономике страны после постепенного снятия антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

При этом аналитиков беспокоит возможность того, что после увеличения активности путешествий на новый год по лунному календарю (в этом году выпадает на 22 января) количество заболеваний COVID-19 может вновь начать расти.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже снижаются котировки акций девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) (-3%), New World Development (-2,4%) и Longfor Group Holdings (-2,1%), а также ювелирной компании Chow Tai Fook Jewellery Group (-2,3%) и пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2%).

Помимо этого опускается стоимость бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 0,8% и 0,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,5%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,3%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,6%.

Цена акций YTO International Express & Supply Chain Technology Ltd. рухнула более чем на 17% - это может стать сильнейшим дневным падением с сентября 2020 года. Транспортная компания предупредила, что чистая прибыль по итогам 2022 года, вероятно, сократилась примерно вдвое, в том числе из-за конфликта на Украине, снижения стоимости фрахта и спроса на авиа- и морские перевозки.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:19 МСК уменьшилось на 0,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. опустились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,3%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели на 0,4% и 0,5% соответственно.

Помимо этого подешевели акции золотодобывающих компаний Newcrest Mining (-2,3%), Evolution Mining (-2,4%) и Northern Star Resources (-1,9%), а также нефтепроизводителей Woodside Energy (-0,1%) и Santos (-0,8%).

Между тем стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. повысилась на 0,2%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск во вторник составляет $79,16 за баррель, что на $0,49 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,08 (1,37%), до $79,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,40 (0,54%), до $74,23 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $0,86 (1,17%), до $74,63 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Давление на нефтяной рынок оказали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, пишет Trading Economics. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, американскому Центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией.

"Я думаю, что уровень выше 5% является абсолютно вероятным", - заявила она в интервью The Wall Street Journal.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Инвесторы также соблюдают осторожность в преддверии Нового года по лунному календарю, опасаясь, что увеличение числа поездок граждан Китая может привести к росту заболеваемости коронавирусом в мире, отмечает Trading Economics.