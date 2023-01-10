Угледобывающие компании РФ в целом остаются привлекательными для инвестиций - Sber CIB

Угледобывающие компании ("Мечел", "Распадская") в целом по-прежнему остаются привлекательной возможностью для инвестиций на российском рынке акций, считают аналитики Sber CIB.

"Эмитенты торгуются в текущий момент со значительным дисконтом относительно средних исторических уровней. При этом мировые цены на коксующийся уголь остаются сравнительно высокими", - отмечают в инвестбанке.

Эксперты при этом предупреждают, что обсуждения в СМИ двух тем, затрагивающих российские угледобывающие компании (возможное повышение налоговой нагрузки; отмена ограничений на импорт угля из Австралии в Китай), могут ухудшить отношение инвесторов к эмитентам, что может усилить волатильность котировок их акций в краткосрочной перспективе.

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