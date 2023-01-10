Ближайшие перспективы рынка акций РФ остаются нейтральными - БКС Экспресс

Краткосрочные перспективы российского рынка акций пока остаются нейтральными, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Выраженного тренда по-прежнему не наблюдается. Индекс Мосбиржи консолидируется в боковом формате с начала ноября. Ключевые уровень по индексу сверху - это область 2170-2180 пунктов. Ее потенциальное преодоление откроет дорогу к верхней границе годового нисходящего тренда, которая сейчас располагается около 2210 пунктов. Снизу важные рубежи по индексу находятся на 2100-2110 пунктах. При сценарии пробоя вниз этих отметок, скорее всего, произойдет общее ухудшение сантимента и дальнейшая распродажа со спуском индекса в сторону 1990-2020 пунктов", - пишет аналитик.

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