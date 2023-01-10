Котировкам нефти нужен новый весомый драйвер для роста - БКС Экспресс

Котировкам нефти марки Brent нужен новый весомый драйвер для роста, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс.

"Цены на нефть в понедельник подросли, отыгрывая смягчение коронавирусных ограничений в Китае. Это было ожидаемо, но после падения прошлой недели даже такого повода хватило для отскока. В то же время свежие данные по российскому экспорту показывают постепенное снижение, в то время как все больше танкеров "уходят в тень", - пишут аналитики. - Фьючерсы на нефть марки Brent не смогли закрепиться выше $80 за баррель. Зона поддержки в районе $78 сдерживает инструмент от возвращения к минимумам. При улучшении информационного фона зарождающаяся волна роста может получить продолжение, но драйвер должен быть более весомым".

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