Рубль на первых полноценных торгах 2023г уверенно вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть

Москва. 9 января. Доллар США и евро заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль уверенно поднялся к бивалютной корзине на первых полноценных торгах 2023 года благодаря сильному росту цен на нефть и повышению интереса инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 69,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,13 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,44 руб./EUR1, подешевев на 1,72 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,95 рубля - до 71,99 рубля. Курс китайского юаня опустился на 21,8 копейки - до 10,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепился к доллару и евро в понедельник благодаря скачку цен на нефть и росту интереса инвесторов к риску. По итогам прошлой недели Brent обвалилась на 8,5%, WTI - на 8,1%, но к вечеру понедельника оба сорта нефти выросли в пределах 2% благодаря улучшению отношения инвесторов к рисковым активам. В ходе дневных торгов понедельника Brent превышала отметку $81 за баррель, WTI - $76 за баррель.

В воскресенье перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в Китае, введенные три года назад в начале пандемии коронавируса. Это повысило оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономической активности в стране. В частности, Китай открыл границы с Гонконгом, а также отменил обязательный карантин для прибывающих в страну туристов.

Новые сигналы замедления инфляции в США повысили надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сможет остановить цикл подъема базовой процентной ставки раньше, чем ожидается.

Статданные по американскому рынку труда, обнародованные в минувшую пятницу, показали минимальный с декабря 2020 года рост числа рабочих мест в экономике США в декабре - на 223 тыс. Безработица в Штатах снизилась до 3,5% с 3,6% в ноябре.

При этом средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 0,4% и 4,8% соответственно в ноябре и оказались слабее ожиданий аналитиков (0,4% и 5%).

Цены на нефть продолжают существенно повышаться в ходе вечерних торгов в понедельник, поддерживаемые оптимизмом на рынке в связи со снятием ограничений для туристов в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 2,43% - до $80,48 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,7% - до $75,76 за баррель.

Также поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара на ожиданиях, что ФРС США замедлит темпы повышения ключевой процентной ставки на фоне ослабления роста зарплат американцев, отмечает Bloomberg.

"Рубль в понедельник немного укрепился относительно закрытия прошлого года, пара "доллар-рубль" торговалась ниже 70 руб./$1. Природа резкого ослабления курса в конце прошлого года пока не находит однозначного ответа, движение было больше похоже на покупку валюты одним крупным игроком. Фундаментальные факторы пока остаются на стороне сильного рубля, внутренний спрос на валюту остается низким в условиях капитальных ограничений. Минфин пока также не начал активных интервенций на рынке, хоть и пообещал начать покупку юаня в резервы. В ближайшее время мы вполне можем увидеть возвращение курса к уровням начала декабря", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

Курс рубля на текущей неделе, скорее всего, останется в диапазоне 69-71 руб./$1, полагает аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова. По мнению эксперта, на текущей неделе курс рубля будет зависеть в основном от нескольких драйверов: цен на нефть марки Urals, объемов экспорта и импортных потоков. Экспортные позиции, вероятно, останутся слабыми, при этом сокращение импорта на фоне снижения курса рубля может частично компенсировать ослабление национальной валюты, считает аналитик.

"В целом курс рубля, вероятно, останется волатильным, поскольку рынок будет искать новое равновесие в условиях изменившихся экспортно-импортных потоков. Ожидается, что на этой неделе курс рубля останется в коридоре 69-71 руб./$1", - прогнозирует Лаврова.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 января на 3,73 копейки, до 70,3002 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,68 копейки, до 75,0785 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 18,94 копейки по отношению к пятнице, 30 декабря, и составил 70,4041 руб./$1. Торги данным контрактом в период с 3 по 6 января не проводились из-за официальных выходных дней по случаю нового года. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск упал на 1,6785 рубля относительно пятницы, 6 января, и составил 70,2434 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 123,24 млн, из которых $778,987 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 344,253 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 82,18 копейки относительно 30 декабря, до 75,345 руб./EUR1. Торги данным контрактом также не проводились в новогодние каникулы. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 79,39 копейки относительно 6 января, подешевев до 74,8916 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 074,93 млн, из которых EUR160,707 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR914,223 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 901,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня, который пришелся на 30 декабря. Ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, преимущественно повысились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 8,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 8,55% годовых.