Котировки евробондов РФ продемонстрировали в понедельник боковую динамику на фоне слегка снизившихся в цене UST

Москва. 9 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику на фоне слегка снизившихся в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для ряда выпусков евробондов РФ расширились, а для некоторых бумаг - сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и в пятницу, составила 59,85% от номинала (доходность - 10,57% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году снизились в понедельник на 154 базисных пункта к предыдущему закрытию - до 62,01% от номинала (доходность выросла на 25 базисных пунктов - до 9,95% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 22 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 50 базисных пунктов - до 41,12% от номинала (его доходность выросла на 14 базисных пунктов и составила 12,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 43,21% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 33,11% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1,5 базисного пункта - до 42,78% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 26,03% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 3 базисных пункта, подешевев до 41,37% от номинала (их доходность выросла также на 3 базисных пункта - до 21,85% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 1 базисный пункт - до 82,14% от номинала (его доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 35,24% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 16 базисных пунктов, составив 65,01% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries), заметно выросшие на прошлой неделе, в понедельник перешли к коррекционному снижению.

Как показали обнародованные в прошлую пятницу данные, прирост числа рабочих мест в экономике США в декабре оказался минимальным с декабря 2020 года и составил 223 тыс. Безработица в Соединенных Штатах снизилась до 3,5% с 3,6% в ноябре. Тем временем средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 0,4% и 4,8% соответственно в ноябре и оказались слабее ожиданий аналитиков (0,4% и 5%).

Таким образом, данные о замедлении темпов роста почасовой оплаты труда дают участникам рынка надежду на то, что пик ставок Федрезерва в рамках текущего цикла ужесточения монетарной политики окажется ниже, чем предполагалось ранее, и регулятору все же удастся осуществить "мягкую посадку" американской экономики. На этом фоне фьючерсы на уровень процентной ставки ФРС на конец 2023 года за прошедшую неделю снизились на 10,3 базисного пункта, а доходность 10-летних US Treasuries упала за первую неделю января на 27 базисных пунктов.