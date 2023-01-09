ПСБ подтверждает целевую цену бумаг "Полюса" на уровне 11500 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают целевую цену бумаг "Полюса" на уровне 11500 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка.

"Несколько лет бумаги "Полюса" и стоимость золота в рублях демонстрировали схожую динамику, двигаясь синхронно. Однако в начале января 2022г динамика акций "Полюса" неоправданно сильно отстала от котировок золота. Учитывая санкции против экспорта драгоценного металла из России и геополитические риски, допускаем, что спрэд сохранится, но мы ждем его сокращения и роста бумаг золотодобытчика. Наша целевая цена для бумаг "Полюса" - 11500 руб./акцию", - пишут эксперты.

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