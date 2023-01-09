Вероятен рост котировок нефти Brent до $85/барр. в ближайшее время - Freedom Finance Global

Вероятен рост котировок нефти Brent до $85 за баррель в ближайшее время и до $90 за баррель - в среднесрочной перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Стоимость эталонной североморской марки Brent в понедельник увеличивается на 3,30%, до $81,17 за баррель, техасская легкая нефть WTI дорожает на 3,55%, до $76,40 за бочку. При этом российская экспортная Urals оказалась в лидерах роста: ее котировки повышаются на 7,73%, до $61,88", - констатирует эксперт.

Главным драйвером повышения стоимости черного золота, по мнению Чернова, выступает смягчение ряда антиковидных ограничений в Китае, действовавших на протяжении последних трех лет, что стало продолжением отказа от политики нулевой терпимости к COVID-19. Такой подход позволит не останавливать промышленное производство на локдауны, и, как следствие, спрос на нефтепродукты в Китае начнет восстанавливаться, подчеркивается в комментарии.

"Темпы удорожания российской марки Urals опережают другие сорта почти вдвое, что позволило снизить дисконт к Brent с 26,46% 6 января до текущих 23,76%, - указывает Чернов. - Это связано с тем, что Китай не присоединился к эмбарго на экспорт российской нефти и продолжит ее покупать, что поддержит спрос на сырье. Возможно, в двусторонних договорах между РФ и Поднебесной дисконт будет выше, чем текущий, однако стоимость более $60 за баррель уже не позволяет импортировать российскую нефть тем странам, которые присоединились к потолку цен на нее. Соответственно, дефицит на глобальном рынке нефти будет увеличиваться. Как следствие, мы прогнозируем рост мировых цен на черное золото до $85 за баррель Brent в ближайшее время, а в среднесрочной перспективе ждем их повышения до $90 за бочку эталонной смеси".

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