Курс рубля на текущей неделе останется в диапазоне 69-71 руб./$1 - "БКС Мир инвестиций"

Курс рубля на текущей неделе, скорее всего, останется в диапазоне 69-71 руб./$1, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова.

По мнению эксперта, на текущей неделе курс рубля будет зависеть в основном от нескольких драйверов: цены на нефть марки Urals, объемы экспорта и импортные потоки. Экспортные позиции, вероятно, останутся слабыми, при этом сокращение импорта на фоне снижения курса рубля может частично компенсировать ослабление национальной валюты.

"В целом курс рубля, вероятно, останется волатильным, поскольку рынок будет искать новое равновесие в условиях изменившихся экспортно-импортных потоков. Ожидается, что на этой неделе курс рубля останется в коридоре 69-71 руб./$1", - прогнозирует Лаврова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.