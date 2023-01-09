Вероятно сохранение позитива на рынке акций США в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятно сохранение позитивного импульса на американском рынке акций на торгах в понедельник, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Предстоящая сессия, согласно нашим оценкам, будет умеренно позитивной на фоне инерционного движения после роста на торгах 6 января. Фьючерсы закладывают повышение S&P 500 на 0,15%. Ожидается пониженная волатильность в отсутствии новых релизов значимой макростатистики и отчетов крупных компаний. В целом общие рыночные настроения остаются достаточно пессимистичными на фоне корпоративных новостей и в преддверии сезона отчетности, который стартует ближе к концу недели, - пишет эксперт в комментарии.

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