БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: Сбербанк, Polymetal, ГМК "Норильский никель", "РусАл", ГК "Мать и дитя".

"Предлагаем обратить внимание на акции Сбербанка. Бумаги сильно скорректировались в 2022 году из-за отказа от дивидендных выплат и давления санкций. Сейчас основной негатив уже заложен в цену. При этом ситуация в банковском секторе не такая страшная, как могло показаться. Уже по итогам октября 2022 года эмитент вышел к прибыли после крупных убытков в I полугодии, заработав за ноябрь 124,7 млрд руб. или 174,8 млрд руб. с начала 2022 года. Важно, что Сбербанк вернулся к публикации финансовой отчетности - это снижает риски для инвесторов. В последние пару недель акции эмитента движутся в "ползучем" растущем тренде. Ближайшая цель для покупателей - 145 руб. На горизонте нескольких месяцев котировки бумаги могут подняться к 160-170 руб." - указывают эксперты.

Учитывая локальный растущий тренд в золоте, можно обратить внимание на бумаги Polymetal, считают аналитики. "Компания пострадала от санкций, проблем в логистике, также есть риски для инвесторов из-за реорганизации бизнеса, тем не менее отмеченные факторы уже во многом учтены в динамике котировок. Сильным позитивным драйвером для переоценки должен стать финансовый отчет за II полугодие 2022 года. Компания отмечала, что выстроила новые логистические цепочки, а значит, во II полугодии должен восстановиться свободный денежный поток, снизиться долговая нагрузка, - отмечают в БКС Экспресс. - Ближайшим ориентиром в бумаге можно выделить зону 425-430 руб. за акцию. Дальнейший подъем будет зависеть от новостей по реорганизации компании. Позитивные новости, например переезд в дружественную РФ резиденцию, могут стать драйвером для роста в район 500 руб."

"Фундаментально кейс "Норникеля" в последние недели усилился с восстановлением цен на ключевые цветные металлы - котировки драгметаллов поддерживаются ожиданиями более мягкой денежно-кредитной политики ФРС, что усилит промышленный спрос. Для компании также позитивно прошедшее недавно ослабление рубля - это увеличивает рентабельность экспортных поставок, на долю которых в I полугодии 2022 года приходилось 95% выручки. Бумаги "Норникеля" находятся в локальном растущем тренде. Среднесрочная цель подъема - 17000-17100 руб." - указывают в инвесткомпании.

Также эксперты полагают, что на фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции "РусаЛа". "Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 года более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Дополнительным драйвером для акций эмитента в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. По итогам I полугодия 2022 года были выплачены дивиденды в размере $0,02 на акцию. Дивдоходность на дату отсечки лишь 3,6%, однако важен сам факт, что выросла вероятность выплат в будущем. На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 503-52 руб. за штуку", - пишут они в комментарии.

"В качестве интересной консервативной "фишки" с потенциалом роста выделим ГК "Мать и дитя". Основной драйвер роста для компании - постепенное наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник. Лишь за счет дозагрузки уже созданных мощностей компания может увеличить выручку почти вдвое в перспективе нескольких лет. Эмитент сильно диверсифицировала бизнес в последние годы, компания теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски. Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию. На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка цены бумаги к 500-550 руб. за штуку", - говорится в обзоре аналитиков.

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