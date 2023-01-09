Возможно продолжение снижения цены акций Tesla в ближайшей перспективе - Инвестбанк Синара

Возможно продолжение негативного влияния на котировки акций Tesla в ближайшей перспективе совокупности новостей о снижении цен на автомобили эмитента в Китае, на который приходится 25% продаж компании, и остановке производства, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

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