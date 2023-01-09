Рубль на первых полноценных торгах 2023г уверенно растет к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть

Москва. 9 января. Доллар США и евро активно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на первых полноценных торгах 2023 года благодаря сильному росту цен на нефть и повышению интереса инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 69,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,3 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,29 руб./EUR1, подешевев на 1,88 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,1 рубля - до 71,83 рубля. Курс китайского юаня опустился на 17,9 копейки - до 10,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро в понедельник днем благодаря скачку цен на нефть и росту интереса инвесторов к риску. По итогам прошлой недели Brent обвалилась на 8,5%, WTI - на 8,1%, но к середине понедельника оба сорта нефти растут в пределах 3% благодаря улучшению отношения инвесторов к рисковым активам.

В воскресенье перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в Китае, введенные три года назад в начале пандемии коронавируса. Это повысило оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономической активности в стране. В частности, Китай открыл границы с Гонконгом, а также отменил обязательный карантин для прибывающих в страну туристов.

Новые сигналы замедления инфляции в США повысили надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сможет остановить цикл подъема базовой процентной ставки раньше, чем ожидается.

Статданные по американскому рынку труда, обнародованные в минувшую пятницу, показали минимальный с декабря 2020 года рост числа рабочих мест в экономике США в декабре - на 223 тыс. Безработица в Штатах снизилась до 3,5% с 3,6% в ноябре.

При этом средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 0,4% и 4,8% соответственно в ноябре и оказались слабее ожиданий аналитиков (0,4% и 5%).

Подъем цен на нефть существенно усилился днем в понедельник на фоне снятия ограничений для туристов в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 3,03% - до $80,95 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 3,28% - до $76,19 за баррель.

Также поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара на ожиданиях, что ФРС США замедлит темпы повышения ключевой процентной ставки на фоне ослабления роста зарплат американцев, отмечает Bloomberg.

"На праздниках рубль не показывал ярко выраженную динамику. В понедельник курс пары "доллар-рубль" снижается и находится ниже 70 руб./$1. По оценке Минфина, средняя цена нефти Urals в декабре снизилась более чем на $15 за баррель, до $50,5 за баррель. Впрочем, последние данные по мониторингу морских судов, публикуемые в СМИ, указали на восстановление морских поставок нефти РФ до 2,5 млн барр./сутки (на 50% выше уровней начала декабря). В целом у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к движению ниже 70 руб./$1 по мере восстановления российского экспорта", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Ключевые темы позднего 2022-го плавно перетекли в ранний 2023-й. К этим темам мы, в частности, относим слабость нефтяных котировок из-за опасений по поводу экономической активности в мире, в том числе в Китае. Котировки Brent на прошлой неделе вновь нырнули ниже $80 за баррель при сохранении дисконта Urals около $30 за баррель. Минфин, к слову, раскрыл, что по итогам декабря 2022 г. средняя стоимость Urals составила сопоставимые $50,5 за баррель. Другая тема - вектор на обесценение рубля как отражение страхов по части экспортных доходов в сочетании с импортно-спекулятивным спросом на валюту (источник которого, правда, до сих пор трудно конкретизировать). На пиках декабря пара "доллар-рубль" достигала почти 73 руб./$1, на пиках январских каникул - почти 72,5 руб./$1. На ближайшей неделе наше внимание будет сосредоточено на том, насколько рубль сумеет отыграть недавние эпизоды ослабления, учитывая вероятную активизацию на рынке экспортеров и грядущий поток дивидендных выплат (1,2 трлн руб. в январе) в дополнение к регулярным налоговым платежам", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

ЦБ РФ в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 901,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн рублей) в среднем по ставке 7,43% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня, который пришелся на 30 декабря. Ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, преимущественно повысились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,78% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 8,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 8,55% годовых.