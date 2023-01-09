Московская биржа может вернуться к выплате дивидендов - "КИТ Финанс Брокер"

"Московская биржа" может показать рекордную чистую прибыль за 2022г и вернуться к выплате дивидендов, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Московская биржа" опубликовала данные по объёму торгов за 2022г. Суммарный объем торгов достиг рекордных 1,1 квадриллиона руб., что на 4,6% выше 2021г. Основной рост пришёлся на денежный рынок, который вырос в годовом выражении на 41,2% - до рекордных 672,7 трлн руб. На фоне рекордных объёмов торгов ожидаем роста комиссионных доходов по итогам года. Таким образом, в совокупности с увеличением процентных доходов на фоне роста процентных ставок, "Московская биржа" может показать рекордную чистую прибыль и вернуться к выплате дивидендов", - отмечают аналитики инвексткомпании.

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