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Главная / Мнения аналитиков / Московская биржа может вернуться к выплате дивидендов - "КИТ Финанс Брокер"
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09 января 2023 года 14:36
Московская биржа может вернуться к выплате дивидендов - "КИТ Финанс Брокер"
"Московская биржа" может показать рекордную чистую прибыль за 2022г и вернуться к выплате дивидендов, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Московская биржа" опубликовала данные по объёму торгов за 2022г. Суммарный объем торгов достиг рекордных 1,1 квадриллиона руб., что на 4,6% выше 2021г. Основной рост пришёлся на денежный рынок, который вырос в годовом выражении на 41,2% - до рекордных 672,7 трлн руб. На фоне рекордных объёмов торгов ожидаем роста комиссионных доходов по итогам года. Таким образом, в совокупности с увеличением процентных доходов на фоне роста процентных ставок, "Московская биржа" может показать рекордную чистую прибыль и вернуться к выплате дивидендов", - отмечают аналитики инвексткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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