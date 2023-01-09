Акции НЛМК - хорошая ставка на ослабление рубля и возобновление дивидендных выплат - Инвестбанк Синара

Покупка акции "НЛМК" является хорошей ставкой на ослабление рубля и возобновление дивидендных выплат, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Дмитрий Смолин.

Эксперт напоминает, что на состоявшемся 31 декабря 2022г внеочередном общем собрании акционеры "НЛМК" не утвердили выплату дивидендов за 9М22, рекомендованную советом директоров. Руководство компании считает, что решение акционеров продиктовано значительной неопределенностью в сфере макроэкономики и геополитики. Вопрос выплаты дивидендов за 2022г акционеры рассмотрят на годовом общем собрании, которое запланировано на июнь 2023г.

"Ранее совет директоров "НЛМК" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 9М22 в размере 2,6 руб. на акцию, что предполагало дивидендную доходность примерно в 2,3%, - пишет Смолин. - Можно предположить, что рынок негативно отреагирует на отказ от выплаты, проведенный основным акционером "НЛМК". Даже при невысокой ожидавшейся дивидендной доходности новость может в краткосрочной перспективе оказать давление на котировки эмитента. В то же время мы позитивно оцениваем НЛМК на более длительном горизонте и считаем акции компании хорошей ставкой на ослабление рубля и возобновление в июне выплаты дивидендов (за 2022г)".

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